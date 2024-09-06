На Украине предложили принимать иностранцев на работу в разведку и ВСУ

Украинский кабинет министров предложил разрешить иностранным гражданам становиться офицерами ВСУ и служить в разведке. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в вооружённых силах Украины, государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства», — написал Мельничук в телеграм-канале.

Представитель украинского кабмина предложил внести изменения в закон «О разведке». Согласно инициативе, на военную службу в украинскую разведку смогут поступать иностранцы и лица без гражданства. По словам Мельничука, это можно будет делать «до окончания особого периода».