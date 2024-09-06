ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 14:58

На Украине предложили принимать иностранцев на работу в разведку и ВСУ

Нардеп Мельничук: Иностранцы могут стать офицерами ВСУ и служить в разведке

Украинский кабинет министров предложил разрешить иностранным гражданам становиться офицерами ВСУ и служить в разведке. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в вооружённых силах Украины, государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства», — написал Мельничук в телеграм-канале.

Представитель украинского кабмина предложил внести изменения в закон «О разведке». Согласно инициативе, на военную службу в украинскую разведку смогут поступать иностранцы и лица без гражданства. По словам Мельничука, это можно будет делать «до окончания особого периода».

На популярной американской платформе ищут наёмников для ВСУ
На популярной американской платформе ищут наёмников для ВСУ

Напомним, что 20 августа Верховная рада Украины одобрила законопроект, позволяющий иностранным наёмникам в рядах ВСУ и их родственникам получить гражданство страны. Новый закон также даёт право членам семей бойцов временно проживать в Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров