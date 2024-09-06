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6 сентября, 15:01

В Казахстане официально запретили вебкам-индустрию

В Казахстане запретили эротические видеочаты (вебкам), пишет Tengrinews. Соответствующие поправки внесли в Уголовный кодекс республики, теперь за услуги сексуального характера «в режиме реального времени посредством интернета» будут наказывать в том числе лишением свободы.

Так, в закон «О противодействии торговле людьми» добавили понятие «иные услуги сексуального характера», под которыми подразумевается в том числе совершение действий для получения «дохода или выгод» с удовлетворения половых потребностей дистанционно.

Всего изменения затронули несколько статей кодекса, в том числе об организации притонов для занятия проституцией (до десяти лет колонии) и вовлечении в проституцию как взрослых (до семи лет), так и несовершеннолетних (до 12 лет).

Полиция задержала 25-летнего владельца российской "вебкам-империи" и его подельников
Полиция задержала 25-летнего владельца российской "вебкам-империи" и его подельников

Ранее вебкам запретили в соседней Киргизии, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров. Организаторов ждёт уголовная ответственность, однако возможно назначение штрафа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Матвей Константинов
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