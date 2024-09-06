В Казахстане официально запретили вебкам-индустрию

В Казахстане запретили эротические видеочаты (вебкам), пишет Tengrinews. Соответствующие поправки внесли в Уголовный кодекс республики, теперь за услуги сексуального характера «в режиме реального времени посредством интернета» будут наказывать в том числе лишением свободы.

Так, в закон «О противодействии торговле людьми» добавили понятие «иные услуги сексуального характера», под которыми подразумевается в том числе совершение действий для получения «дохода или выгод» с удовлетворения половых потребностей дистанционно.

Всего изменения затронули несколько статей кодекса, в том числе об организации притонов для занятия проституцией (до десяти лет колонии) и вовлечении в проституцию как взрослых (до семи лет), так и несовершеннолетних (до 12 лет).