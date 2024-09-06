«Заменить не получится» : Врач объяснил, кому стоит есть рыбу дважды в неделю

Рыба богата не только полезными кислотами Омега-3 и Омега-6, но и иными микроэлементами, которые трудно извлечь из других продуктов и витаминов. Причём некоторым людям рекомендуется употреблять рыбу один-два раза в неделю, рассказал терапевт Михаил Братусь.

Медик объяснил, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 являются важными элементами для здоровья человека. Они выступают хорошим строительным материалом для клеток мозга и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Братусь дополнил, что Омега-3 и Омега-6 очень полезны для детей. По словам специалиста, людям не удастся полностью заменить другими продуктами рыбу, которая богата этими элементами.

«В медицине есть такое понятие, как «среднеземноморская диета», которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями», — пояснил эксперт в беседе с РИАМО.