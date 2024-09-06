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6 сентября, 15:55

Татуированного наркокурьера поймали в Подмосковье с 6 кг запрещёнки

МВД: В Подольске задержали мужчину, в рюкзаке которого нашли 6 кг наркотиков

В подмосковном Подольске задержали судимого 39-летнего мужчину, в рюкзаке которого обнаружили шесть килограммов наркотиков. Во время обыска правоохранители нашли шесть полимерных пакетов и 82 свёртка, обмотанных изолентой. В них находились кристаллы.

В Подольске задержали мужчину, в рюкзаке которого находилось более 6 килограммов наркотиков. Видео © Telegram / МВД Медиа

«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, установлено, что содержимое пакетов и свёртков является наркотическими средствами α-PVP (сильнодействующий психостимулятор. — Прим. Life.ru), общей массой около четырёх килограммов и эфедроном, общей массой более двух килограммов», — отметили в МВД.

По данным ведомства, задержанный приобрёл наркотики с помощью куратора и должен был расфасовать их по свёрткам, после чего распространить в Подмосковье через тайники-закладки, но не успел. Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит минимум четыре года лишения свободы.

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Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали наркокурьера с девятью килограммами запрещённых веществ. В телефоне мужчины нашли фотографии с координатами закладок.

Обложка ©

Telegram / МВД Медиа

Никита Осипов
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