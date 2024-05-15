В Подмосковье задержан наркокурьер с 9 кг эфедрона и лопатой

В Подмосковье сотрудники полиции задержали наркокурьера с девятью килограммами запрещённых веществ. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Вечером полицейские заметили мужчину, который с лопатой в руках шёл от леса к припаркованному на дороге авто. Правоохранители остановили машину и выяснили, что подозрительный водитель на самом деле наркокурьер. В авто нашли мешок с восемью свёртками запрещённого вещества эфедрон. Общий вес партии составил девять килограмм.

В телефоне задержанного нашли фотографии с координатами закладок. Полицейские их проверили и нашли ещё 10 свёртков с наркотиком. Сам наркокурьер рассказал полицейским, что незаконную "работу" он получил в мессенджере.