В Подмосковье задержан наркокурьер с 9 кг эфедрона и лопатой
В Подмосковье сотрудники полиции задержали наркокурьера с девятью килограммами запрещённых веществ. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Вечером полицейские заметили мужчину, который с лопатой в руках шёл от леса к припаркованному на дороге авто. Правоохранители остановили машину и выяснили, что подозрительный водитель на самом деле наркокурьер. В авто нашли мешок с восемью свёртками запрещённого вещества эфедрон. Общий вес партии составил девять килограмм.
В телефоне задержанного нашли фотографии с координатами закладок. Полицейские их проверили и нашли ещё 10 свёртков с наркотиком. Сам наркокурьер рассказал полицейским, что незаконную "работу" он получил в мессенджере.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован.
А 9 мая стало известно о гибели пяти жителей Астрахани после употребления синтетического наркотика. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах города. Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. 10 мая полицейские задержали закладчика смертельного наркотика. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до восьми, пострадало 26 человек.