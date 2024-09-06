Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
Ушёл из жизни бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
Бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников. Фото © kommersant
«6 сентября стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова. Он пришел в «Ъ» в 1999 году редактором Информцентра и вскоре стал одним из самых незаменимых в редакции людей, автором многочисленных справочников и тестов, рейтингов и обзоров, ярких идей и остроумных шуток», — говорится в сообщении.
В 2003 году Черников стал ответственным секретарём журнала «Коммерсантъ Власть», а в 2006 году — главредом сайта. Издание журналист покинул в 2011 году, перейдя в сферу цифровых проектов в Digital October, VRTech и других компаниях.
Ранее Life.ru сообщал о смерти журналиста Евгения Ксензенко. Он не дожил 12 дней до 45-го дня рождения. Долгое время журналист боролся с онкологией, однако болезнь оказалась сильнее.
ТАСС / Донат Сорокин