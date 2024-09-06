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6 сентября, 17:36

Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников

Ушёл из жизни бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.

Бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников. Фото © kommersant

Бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников. Фото © kommersant

«6 сентября стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова. Он пришел в «Ъ» в 1999 году редактором Информцентра и вскоре стал одним из самых незаменимых в редакции людей, автором многочисленных справочников и тестов, рейтингов и обзоров, ярких идей и остроумных шуток», — говорится в сообщении.

В 2003 году Черников стал ответственным секретарём журнала «Коммерсантъ Власть», а в 2006 году — главредом сайта. Издание журналист покинул в 2011 году, перейдя в сферу цифровых проектов в Digital October, VRTech и других компаниях.

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Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Мария Любицкая
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