ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 17:38

На Западе назвали число украинцев, отправленных в тюрьмы за «сотрудничество с Россией»

The Times: Около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией

Около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает газета The Times.

«Прокуратура [Украины с начала СВО] возбудила более восьми тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество [с Россией]», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что 98% осуждённых подали прошения на участие в обмене заключёнными между Россией и Украиной.

Два священника вернулись в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной
Два священника вернулись в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной

Тем временем на Украине выпускают из тюрем преступников, чтобы залатать бреши в ВСУ. В июле стало известно, что Киев освободил почти четыре тысячи заключённых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров