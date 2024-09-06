На Западе назвали число украинцев, отправленных в тюрьмы за «сотрудничество с Россией»

Около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает газета The Times.

«Прокуратура [Украины с начала СВО] возбудила более восьми тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество [с Россией]», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что 98% осуждённых подали прошения на участие в обмене заключёнными между Россией и Украиной.