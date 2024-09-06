На Западе назвали число украинцев, отправленных в тюрьмы за «сотрудничество с Россией»
The Times: Около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией
Около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает газета The Times.
«Прокуратура [Украины с начала СВО] возбудила более восьми тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество [с Россией]», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что 98% осуждённых подали прошения на участие в обмене заключёнными между Россией и Украиной.
Тем временем на Украине выпускают из тюрем преступников, чтобы залатать бреши в ВСУ. В июле стало известно, что Киев освободил почти четыре тысячи заключённых.
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