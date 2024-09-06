Повышен прогноз по росту ВВП России
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 3,9%
Минэкономразвития улучшило прогноз темпов роста ВВП России на 2024 год до 3,9%. Отметим, что в апреле этот показатель находился на отметке в 2,8%.
«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%», — сообщил журналистам представитель ведомства.
А ранее Всемирный банк внёс правки в свои прогнозы относительно роста ВВП России в 2024–2025 годах. Теперь организация ожидает повышения показателей. Согласно данным регулятора, в 2024-м российская экономика вырастет на 2,9%, в 2025-м — на 1,4%, а в 2026-м — на 1,1%.
Life.ru