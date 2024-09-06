У Повалий на Украине хотят отобрать имущество, права на песни и «устройства для отстрела патронов»

Украинский минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наказать певицу Таисию Повалий. Ведомство собирается лишить 59-летнюю артистку авторских прав на музыку и слова восьми песен, а также дома и двух машин.

«К взысканию заявлено: объекты недвижимого имущества (семь земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (два автомобиля), устройства для отстрела патронов (четыре единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (восемь музыкальных произведений)», — отметили в ведомстве.

В Минюсте напомнили, что певица является народной артисткой Украины и экс-нардепом. Не оставили без внимания в ведомстве проживание Повалий в Москве и её «пророссийские взгляды».