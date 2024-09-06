ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 18:43

У Повалий на Украине хотят отобрать имущество, права на песни и «устройства для отстрела патронов»

Минюст Украины подал иск о конфискации у Повалий имущества и авторских прав

Таисия Повалий. Обложка © VK / Таисия Повалий

Таисия Повалий. Обложка © VK / Таисия Повалий

Украинский минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наказать певицу Таисию Повалий. Ведомство собирается лишить 59-летнюю артистку авторских прав на музыку и слова восьми песен, а также дома и двух машин.

«К взысканию заявлено: объекты недвижимого имущества (семь земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (два автомобиля), устройства для отстрела патронов (четыре единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (восемь музыкальных произведений)», — отметили в ведомстве.

В Минюсте напомнили, что певица является народной артисткой Украины и экс-нардепом. Не оставили без внимания в ведомстве проживание Повалий в Москве и её «пророссийские взгляды».

Киев бы нас уничтожил: Украинская певица Повалий объяснила, почему обрадовалась проведению СВО
Киев бы нас уничтожил: Украинская певица Повалий объяснила, почему обрадовалась проведению СВО

Как сообщал Life.ru, Таисия Повалий выехала из Украины незадолго до объявления СВО в феврале 2022 года и с тех пор проживает в РФ. В марте этого года стало известно, что артистка получила паспорт РФ и впервые проголосовала на выборах президента России, заявив, что отдала свой голос за светлое будущее нашей страны.

Никита Осипов
  • Новости
  • Таисия Повалий
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров