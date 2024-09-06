У Повалий на Украине хотят отобрать имущество, права на песни и «устройства для отстрела патронов»
Минюст Украины подал иск о конфискации у Повалий имущества и авторских прав
Таисия Повалий. Обложка © VK / Таисия Повалий
Украинский минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наказать певицу Таисию Повалий. Ведомство собирается лишить 59-летнюю артистку авторских прав на музыку и слова восьми песен, а также дома и двух машин.
«К взысканию заявлено: объекты недвижимого имущества (семь земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (два автомобиля), устройства для отстрела патронов (четыре единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (восемь музыкальных произведений)», — отметили в ведомстве.
В Минюсте напомнили, что певица является народной артисткой Украины и экс-нардепом. Не оставили без внимания в ведомстве проживание Повалий в Москве и её «пророссийские взгляды».
Как сообщал Life.ru, Таисия Повалий выехала из Украины незадолго до объявления СВО в феврале 2022 года и с тех пор проживает в РФ. В марте этого года стало известно, что артистка получила паспорт РФ и впервые проголосовала на выборах президента России, заявив, что отдала свой голос за светлое будущее нашей страны.