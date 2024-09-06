Легендарный бразильский пианист Серджио Мендес умер от последствий ковида

Сержио Мендес родился 11 февраля 1941 года в бразильском городе Нитерой. С самого детства он мечтал стать профессиональным пианистом, но, как только семья переехала в Рио-де-Жанейро, 15-летний музыкант поменял классику на тогда популярную босса-нову, представлявшую смесь прохладного джаза и самбы. Мендес часто выступал со многими джазовыми музыкантами, посещавшими Бразилию, а, когда в возрасте 23 лет, он решил уехать в США. За свою карьеру артист выпустил 35 альбомов. Самая известная композиция — «Mas que nada», является версией песни другого бразильского музыканта, Хорхе Бен Хора, и была выпущена в 1966 году. Альбом «Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil 66», в который вошёл этот кавер, находится в Зале славы «Грэмми».