Нужны на постоянной основе: Врач рассказала о пользе цинка и селена для мужчин

Диетолог пояснила, что некоторые продукты имеют воздействие на рецепторы для гормонов. Естественный тестостерон вырабатывается благодаря питанию и добавкам, которые и стимулируют рост мыщц. Кроме того, они корректируют уровень половых гормонов, увеличивают силу и либидо.

Ранее мужчинам объяснили, какие анализы необходимо сдавать после 40 лет. В частности, надо делать общий и биохимический анализ крови, чтобы вовремя выявить инфекцию или другие нарушения, а также измерить уровень холестерина, глюкозы и другие показатели. Раз в год нужно сдавать общий анализ мочи, делать УЗИ почек и после 45 лет — ежегодно сдавать ПСА крови.