Нужны на постоянной основе: Врач рассказала о пользе цинка и селена для мужчин
Диетолог Кованова: Здоровье мужчин укрепляют продукты, богатые цинком и селеном
Одними из наиболее важных факторов поддержания здоровья являются правильное питание, режим и сон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Одними из наиболее важных факторов поддержания мужского здоровья являются правильное питание, режим и сон. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог София Кованова.
Диетолог пояснила, что некоторые продукты имеют воздействие на рецепторы для гормонов. Естественный тестостерон вырабатывается благодаря питанию и добавкам, которые и стимулируют рост мыщц. Кроме того, они корректируют уровень половых гормонов, увеличивают силу и либидо.
«Для здоровья мужчин нужны на постоянной основе цинк, селен, витамины группы В, В12, жирные кислоты, аллицин (из аминокислоты цистеина) увеличивает приток крови к половым органам», — подчеркнула диетолог.
Ранее мужчинам объяснили, какие анализы необходимо сдавать после 40 лет. В частности, надо делать общий и биохимический анализ крови, чтобы вовремя выявить инфекцию или другие нарушения, а также измерить уровень холестерина, глюкозы и другие показатели. Раз в год нужно сдавать общий анализ мочи, делать УЗИ почек и после 45 лет — ежегодно сдавать ПСА крови.