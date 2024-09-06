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6 сентября, 20:15

Нужны на постоянной основе: Врач рассказала о пользе цинка и селена для мужчин

Диетолог Кованова: Здоровье мужчин укрепляют продукты, богатые цинком и селеном

Одними из наиболее важных факторов поддержания здоровья являются правильное питание, режим и сон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Одними из наиболее важных факторов поддержания здоровья являются правильное питание, режим и сон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Одними из наиболее важных факторов поддержания мужского здоровья являются правильное питание, режим и сон. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог София Кованова.

Диетолог пояснила, что некоторые продукты имеют воздействие на рецепторы для гормонов. Естественный тестостерон вырабатывается благодаря питанию и добавкам, которые и стимулируют рост мыщц. Кроме того, они корректируют уровень половых гормонов, увеличивают силу и либидо.

«Для здоровья мужчин нужны на постоянной основе цинк, селен, витамины группы В, В12, жирные кислоты, аллицин (из аминокислоты цистеина) увеличивает приток крови к половым органам», — подчеркнула диетолог.
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Ранее мужчинам объяснили, какие анализы необходимо сдавать после 40 лет. В частности, надо делать общий и биохимический анализ крови, чтобы вовремя выявить инфекцию или другие нарушения, а также измерить уровень холестерина, глюкозы и другие показатели. Раз в год нужно сдавать общий анализ мочи, делать УЗИ почек и после 45 лет — ежегодно сдавать ПСА крови.

Илья Попов
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