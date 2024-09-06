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6 сентября, 19:35

Более 2 тысяч целей с начала СВО уничтожила группа Героя России снайпера Ярого

Группа тяжёлых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота лишила ВСУ двух тысяч различных целей с начала СВО. Такие данные привёл ТАСС командир группы, Герой России, снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

«На сегодняшний день группа поразила более двух тысяч целей и ребята продолжают выполнение боевых задач. Несмотря на все сложности, непростую обстановку на курском и белгородском направлениях, продолжают выполнять поставленные задачи и делать это успешно», — поделился он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Недавно Life.ru рассказывал, что с начала спецоперации российские солдаты уничтожили более 30 тысяч беспилотников ВСУ. Ежедневно киевский режим лишается нескольких десятков дронов при попытках атаковать расположения ВС РФ или мирное население.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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