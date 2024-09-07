Свыше 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму 6 сентября

Свыше 1,8 миллиона человек отдали свои голоса в первый день голосования на выборах депутатов Московской городской Думы. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На данный момент уже проголосовали более 1,8 млн человек, большая часть из них предпочла онлайн-голосование — это более 1,65 млн человек», — рассказала Кириллова.

По её словам, на момент 20:00 мск было выдано 1 835 087 бюллетеней, из которых 60 447 пришлось на бумажные формы. В рамках муниципальных выборов в восьми районах ТиНАО и Куркине было выдано 124 737 бюллетеней, из которых 2 099 были бумажными.

Она также отметила, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений. Визит иностранных электоральных экспертов, которые тщательно изучили работу избирательных комиссий, также не выявил никаких проблем.