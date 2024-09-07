Молодёжь призвали взяться за лопаты и сажать картошку из-за её возможного дефицита
Агроном Шубина: Люди должны сами сажать картофель из-за его возможного дефицита
Агроном считает, что картофель может подняться в цене, поэтому молодёжь должна быть готовой к его посадке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phovoir
Картофель является одним из самых любимых и популярных овощей у россиян. Как считает агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, он может подняться в цене. В таком случае молодёжь возьмётся за лопаты и начнёт его сажать, как в советское время.
В беседе с РИА «ФедералПресс» она напомнила, что в советское время, когда многие предприятия занимались посадкой картофеля, в региональных хозяйствах отводились поля для крупных предприятий. В те времена «все дружно копали картофель, и никакой голодовки не было».
Шубина подчеркнула, что к дефициту картофеля нужно быть готовым. Она выразила мнение, что в настоящее время следует вернуться к самостоятельной посадке и выращиванию картофеля, ведь этот корнеплод является крайне популярным.
«Этот продукт всегда есть, будет и остаётся одним из самых востребованных, поскольку калорийно, дёшево относительно, ну и в определенной степени полезно», — подытожила агроном.
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