Ветврач посоветовала обрабатывать питомцев от паразитов даже осенью

Многие хозяева собак зачастую перестают обрабатывать питомцев от паразитов с наступлением осени, однако это неправильно. Ветеринар Ирика Сабитова рекомендует проводить обработку четвероногих до ноября во избежание опасных заболеваний. Её слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач напомнила о такой болезни, как пироплазмоз. Это протозойное заболевание, которое может протекать остро и хронически. Для него характерна сезонность, пик паразитирования — с мая по июнь, а также с конца августа до начала ноября.

Острая стадия болезни развивается от двух до пяти — семи дней. Клинические симптомы выражаются ярко, в их числе вялость, отказ от еды, увеличенная жажда, высокая температура рвота и жидкий стул. В таком случае четвероногому потребуется неотложная помощь. Хронически пироплазмоз протекает у животных с хорошим иммунитетом и высоким уровнем резистентности. Через одну — три недели питомец полностью восстанавливается от болезни.

«Учитывая, что в городах большинство животных имеют сниженный иммунитет, обработку от клещей следует проводить с мая по июнь и с конца августа до первых заморозков. Я рекомендую для этого использовать капли, ошейники и спреи и не давать своим любимцам никакие таблетки от клещей. Нужно травить паразитов, а не внутренние органы», — подчеркнула Сабитова.