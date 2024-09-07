Не ждали вас: Психологи назвали причины постоянных опозданий

У регулярных опозданий людей на мероприятия или работу могут быть разные причины. Например, человек таким образом может пытаться привлечь к себе внимание. Психологи в интервью «Вечерней Москве» рассказали о причинах такой привычки и назвали способы по избавлению от неё.

Как пояснила действующий психолог Алёна Макарова, опозданиями человек может пытаться привлечь к себе внимание. Зачастую такие люди хотят знать, что их ждут — это заставляет их чувствовать себя особенными. Непунктуальность также может являться формой пассивной агрессии и протеста. Таким образом человек попросту не высказывает свое недовольство напрямую. Порой люди сами себе не признаются в подобной форме «несогласия».

«Опаздывающий человек плохо чувствует свои и чужие границы. Вероятнее всего, в обычной жизни он часто «прогибается» под окружающих и уверен, что при помощи опоздания может это компенсировать — если я подстраиваюсь под всех, пусть все подстраиваются под меня. И зачастую все это происходит неосознанно», — пояснила психолог.

Макарова также заявила, что синдрома «опоздуна» не существует. У человека может быть нарушено восприятие времени, но это почти никогда не связано с людьми, опаздывающими постоянно. Одним из советов для поддержания пунктуальности психолог назвала привычку ставить себе таймеры-напоминания.

Тем временем экзистенциальный терапевт Ольга Федулова считает, что люди, имеющие постоянную привычку опаздывать, бессознательно встают на позицию жертвы. У такого человека всегда находятся причины, мешающие ему быть в нужное время в нужном месте. Также есть категория людей, которые не умеют планировать свое время, но имеют много задач, в конечном итоге они просто не укладываются в рамки.