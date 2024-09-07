Притянет нужных людей: Нумеролог подсказала, на чём сосредоточиться в сентябре

У каждого месяца в нумерологии есть своё определенное значение, которое несёт энергию. Нумеролог Кристина Щербань в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем лучше всего заниматься в первом месяце осени и какие сферы стоит прокачивать.

В сентябре, когда природа замедляется после бурного и насыщенного лета, можно почувствовать, как всё становится более плавным. Именно поэтому первый месяц осени помогает сосредоточиться на задачах и планах, рассказала специалист.

По словам специалиста, любое повышение квалификации, курсы или освоение новой профессии в этот период будут даваться проще, чем в любой другой месяц в году. Сентябрь может раскрывать и творческие способности. Также в этот период нумеролог рекомендует выбирать время для прогулок в тишине и созерцания природы. В такие моменты человек может получить ответы на любые вопросы.

«Если вы желаете подняться по карьерной лестнице или усилить свой бизнес, в первую очередь откажитесь от спешки. Много лишних действий и видимость бурной деятельности быстро оставят вас без сил, но не принесут желаемого результата. Чем спокойнее, тем эффективнее. Поверьте, вы будете выделяться на общем фоне, если вместо суеты, выберете размеренность. Это притянет к вам нужных людей», — заключила нумеролог.