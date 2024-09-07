Рамасвами отверг обвинения американских властей против российских СМИ
Политик Рамасвами: Не верю в обвинения США против российских СМИ
Американский бизнесмен Вивек Рамасвами во время общения с прессой у суда. Обложка © ТАСС / Stefan Jeremiah
Американский политик Вивек Рамасвами выразил сомнения по поводу достоверности обвинений американских властей в адрес российских СМИ. Его слова прозвучали в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети Х.
В ходе беседы политик заявил, что «не покупает то, что США хотят продать», говоря об обвинениях в адрес российских СМИ. Он также напомнил, что претензии выдвигались и в предыдущие выборные циклы, но не находили подтверждения. Политик считает, что нынешняя ситуация повторяет прошлые случаи, когда обвинения не соответствовали действительности.
Ранее на фоне новых санкций от США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при введении ответных мер против американских СМИ Кремль будет учитывать их редакционную политику, отмечая отсутствие единого подхода в этом вопросе. По его словам, российские власти внимательно следят за публикациями зарубежных изданий: некоторые пытаются сохранять баланс в освещении событий, особенно в отношении Украины, тогда как другие подают информацию однобоко и не стесняются использовать фейки.