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7 сентября, 00:59

Рамасвами отверг обвинения американских властей против российских СМИ

Политик Рамасвами: Не верю в обвинения США против российских СМИ

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами во время общения с прессой у суда. Обложка © ТАСС / Stefan Jeremiah

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами во время общения с прессой у суда. Обложка © ТАСС / Stefan Jeremiah

Американский политик Вивек Рамасвами выразил сомнения по поводу достоверности обвинений американских властей в адрес российских СМИ. Его слова прозвучали в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети Х.

В ходе беседы политик заявил, что «не покупает то, что США хотят продать», говоря об обвинениях в адрес российских СМИ. Он также напомнил, что претензии выдвигались и в предыдущие выборные циклы, но не находили подтверждения. Политик считает, что нынешняя ситуация повторяет прошлые случаи, когда обвинения не соответствовали действительности.

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Ранее на фоне новых санкций от США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при введении ответных мер против американских СМИ Кремль будет учитывать их редакционную политику, отмечая отсутствие единого подхода в этом вопросе. По его словам, российские власти внимательно следят за публикациями зарубежных изданий: некоторые пытаются сохранять баланс в освещении событий, особенно в отношении Украины, тогда как другие подают информацию однобоко и не стесняются использовать фейки.

Кирилл Сосновских
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