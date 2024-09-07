Американский политик Вивек Рамасвами выразил сомнения по поводу достоверности обвинений американских властей в адрес российских СМИ. Его слова прозвучали в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети Х.

В ходе беседы политик заявил, что «не покупает то, что США хотят продать», говоря об обвинениях в адрес российских СМИ. Он также напомнил, что претензии выдвигались и в предыдущие выборные циклы, но не находили подтверждения. Политик считает, что нынешняя ситуация повторяет прошлые случаи, когда обвинения не соответствовали действительности.