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6 сентября, 11:02

В Кремле намекнули, каким американским СМИ грозят ответные ограничения

Песков: Россия при ограничениях для американских СМИ будет учитывать их политику

Россия в случае введения ответных ограничений для американских СМИ будет обращать внимание на их редакционную политику, в этом вопросе нет единого подхода. С таким заявлением в пятницу, 6 сентября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пристально наблюдают за публикациями зарубежных СМИ.

«Некоторые из них сохраняют какие-то намёки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь вокруг Украины. Некоторые из них не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Напомним, 4 сентября Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских СМИ: медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Дмитрий Песков заявлял, что РФ в свою очередь введёт ограничения против ряда американских изданий.

Песков: Свобода информации нужна, но не в условиях войны
Песков: Свобода информации нужна, но не в условиях войны
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Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Александр Юнашев
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