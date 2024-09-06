В Кремле намекнули, каким американским СМИ грозят ответные ограничения

Россия в случае введения ответных ограничений для американских СМИ будет обращать внимание на их редакционную политику, в этом вопросе нет единого подхода. С таким заявлением в пятницу, 6 сентября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пристально наблюдают за публикациями зарубежных СМИ.