Песков: Свобода информации нужна, но не в условиях войны

Информационная свобода нужна, но не в условиях военного времени. Такое мнение в беседе с журналистами высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признался, что сам не является сторонником ограничений, однако сегодня они оправданы.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить... Но, когда война закончится <...> то должна быть полная свобода информации», — сказал собеседник ТАСС.