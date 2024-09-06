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6 сентября, 05:40

Песков: Свобода информации нужна, но не в условиях войны

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Информационная свобода нужна, но не в условиях военного времени. Такое мнение в беседе с журналистами высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признался, что сам не является сторонником ограничений, однако сегодня они оправданы.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить... Но, когда война закончится <...> то должна быть полная свобода информации», — сказал собеседник ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в условиях такой конфронтации с Западом даже самые уважаемые международные издания не гнушаются говорить неправду, и уподобляться им нельзя.

Посол Антонов: США встали на путь тотальной цензуры
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Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских СМИ: медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Дмитрий Песков заявлял, что РФ в свою очередь введёт ограничения против ряда американских изданий.

Матвей Константинов
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