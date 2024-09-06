Песков: Свобода информации нужна, но не в условиях войны
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Информационная свобода нужна, но не в условиях военного времени. Такое мнение в беседе с журналистами высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признался, что сам не является сторонником ограничений, однако сегодня они оправданы.
«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить... Но, когда война закончится <...> то должна быть полная свобода информации», — сказал собеседник ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что в условиях такой конфронтации с Западом даже самые уважаемые международные издания не гнушаются говорить неправду, и уподобляться им нельзя.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских СМИ: медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Дмитрий Песков заявлял, что РФ в свою очередь введёт ограничения против ряда американских изданий.