Блинкен созвонился с новым главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом информировал представитель пресс-службы американского Госдепартамента США Мэттью Миллер.

В ходе разговора Блинкен и Сибига обсудили перспективы будущего взаимодействия между двумя странами на дипломатическом уровне. Госсекретарь США заверил, что Вашингтон продолжит активно поддерживать запланированные Украиной мероприятия на фоне открытия Генеральной Ассамблеи ООН. Важным аспектом разговора стало подтверждение продолжения помощи Киеву в различных областях, включая военную, экономическую и гуманитарную, а также содействие в восстановлении украинской экономики.