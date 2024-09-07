Блинкен созвонился с новым главой МИД Украины
Новый министр иностранных дел Украины обсудил с Блинкеном план сотрудничества
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Wikipedia / President Of Ukraine
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом информировал представитель пресс-службы американского Госдепартамента США Мэттью Миллер.
В ходе разговора Блинкен и Сибига обсудили перспективы будущего взаимодействия между двумя странами на дипломатическом уровне. Госсекретарь США заверил, что Вашингтон продолжит активно поддерживать запланированные Украиной мероприятия на фоне открытия Генеральной Ассамблеи ООН. Важным аспектом разговора стало подтверждение продолжения помощи Киеву в различных областях, включая военную, экономическую и гуманитарную, а также содействие в восстановлении украинской экономики.
Ранее Соединённые Штаты объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. В его состав вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.