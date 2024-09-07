Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии

В Бурятии состоялось важное событие, приуроченное к двум ключевым мероприятиям в жизни местного буддийского сообщества. В рамках празднования 260-летия института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы были торжественно открыты памятник «Церемония признания буддизма в России» и крупнейший соборный храм Бурятии – Цогчен дуган. Эти значимые объекты призваны стать яркими символами религиозной и духовной жизни региона.

Президент России Владимир Путин выразил свои поздравления участникам мероприятий и отметил, что открытие памятников и храма придаст дополнительную значимость буддийским традициям. В своей речи, зачитанной на церемонии открытия статуи Екатерины II и первого Пандито Хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева, глава государства подчеркнул, что новые сооружения будут служить центром духовной жизни буддистов России и других стран. Он добавил, что эти объекты станут настоящим украшением Бурятии и важным вкладом в развитие культурного наследия региона.

«Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция «Церемония признания буддизма в России» станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — отметил российский лидер в своём поздравлении.