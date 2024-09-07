Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии
Путин: Открытие храма и памятника в Бурятии — важные события для буддистов
В Бурятии состоялось важное событие, приуроченное к двум ключевым мероприятиям в жизни местного буддийского сообщества. В рамках празднования 260-летия института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы были торжественно открыты памятник «Церемония признания буддизма в России» и крупнейший соборный храм Бурятии – Цогчен дуган. Эти значимые объекты призваны стать яркими символами религиозной и духовной жизни региона.
Президент России Владимир Путин выразил свои поздравления участникам мероприятий и отметил, что открытие памятников и храма придаст дополнительную значимость буддийским традициям. В своей речи, зачитанной на церемонии открытия статуи Екатерины II и первого Пандито Хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева, глава государства подчеркнул, что новые сооружения будут служить центром духовной жизни буддистов России и других стран. Он добавил, что эти объекты станут настоящим украшением Бурятии и важным вкладом в развитие культурного наследия региона.
«Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция «Церемония признания буддизма в России» станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — отметил российский лидер в своём поздравлении.
А 8 апреля праздновался Международный день Будды. Он был учреждён в 2014 году на Международном саммите лидеров буддизма в ознаменование рождения принца Сиддхартхи Гаутамы, который стал Гаутамой Буддой и основал буддизм. Хотя точная дата неизвестна, 8 апреля выпадает на сезон завораживающего цветения вишни, и поэтому этот день прекрасно подходит для большого буддийского празднования. Подробнее — в материале Life.ru.
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