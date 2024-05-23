Лама раскрыл, что происходит в день рождения Будды

День рождения основателя буддизма Будды Шакьямуни является для буддистов самым главным праздником в году. Благие заслуги увеличиваются в 100 тысяч раз, поэтому все верующие занимаются углублённой духовной практикой, во всех храмах проводятся особые молебны.

"День рождения, просветления, ухода в паринирвану Будды Шакьямуни отмечается всеми буддистами мира. Считается, что в этот день все наши благие заслуги, они увеличиваются в сотни тысяч раз", — рассказал председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) РИА "Новости".

В этот особенный день буддисты стараются начитывать как можно больше мантр, а также совершать действия и дела, способствующие накоплению благой кармы.

Главный буддийский праздник называется Весак. При этом тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал. В этот день верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы — Будды Шакьямуни. Буддисты уверены, что все эти события произошли в один и тот же день. С 2000 года этот день даже празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм внёс в духовное развитие человечества. В этом году Дончод хурал пройдёт 22, 23 и 24 мая, его основным днём станет 23 мая. Отметим, что дата празднования рассчитывается по лунному календарю, каждый год день рождения отмечается в разное время. Весак приходится на полнолуние священного для буддистов месяца Сага Дава, в который есть традиция воздержания от мяса и алкоголя.