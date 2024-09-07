«Кто хочет переплыть – гибнет»: Сальдо раскрыл, что ждёт ВСУ на левом берегу Днепра
Сальдо: Планы ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены
Все попытки войск киевского режима закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены на неминуемый провал. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в интервью РИА «Новости».
«Все те, кто хочет переплыть (Днепр – Прим. Life.ru) и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки», — сказал губернатор.
Недавно гаубицы «Мста-Б», принадлежащие Ульяновским артиллеристам-десантникам, ликвидировали отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Российские бойцы продолжают планомерно выдавливать украинских солдат из островной части дельты реки.
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