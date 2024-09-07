«Кто хочет переплыть – гибнет»: Сальдо раскрыл, что ждёт ВСУ на левом берегу Днепра

Все попытки войск киевского режима закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены на неминуемый провал. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в интервью РИА «Новости».

«Все те, кто хочет переплыть (Днепр – Прим. Life.ru) и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки», — сказал губернатор.