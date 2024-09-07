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7 сентября, 07:56

«Кто хочет переплыть – гибнет»: Сальдо раскрыл, что ждёт ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо: Планы ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены

Все попытки войск киевского режима закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены на неминуемый провал. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в интервью РИА «Новости».

«Все те, кто хочет переплыть (Днепр – Прим. Life.ru) и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки», — сказал губернатор.

Сальдо раскрыл, кто и где готовит десант ВСУ для форсирования Днепра
Сальдо раскрыл, кто и где готовит десант ВСУ для форсирования Днепра

Недавно гаубицы «Мста-Б», принадлежащие Ульяновским артиллеристам-десантникам, ликвидировали отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Российские бойцы продолжают планомерно выдавливать украинских солдат из островной части дельты реки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Николай Рюмин
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