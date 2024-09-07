Алаудинов на своём примере раскрыл главное отличие российских и украинских генералов

Высокие чины командования ВСУ никогда не появляются на передовой, солдаты не видели никого старше чином, чем командир взвода. Это отличает украинских генералов от российских, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

«То, что я могу везде бегать по передовой, украинским генералам это не присуще. Я могу уверенно сказать, что даже командир батальона у них никогда не бывает на передовой. Самый максимум, это командир взвода у них может дойти до линии боевого соприкосновения», — сказал Алаудинов.