26-летнему стажёру размозжило голову прессом на заводе в Петербурге В Петербурге сотруднику раздавило голову прессом в цехе по выпуску коробок 7 сентября, 09:17 Производство коробок. Обложка © freepik

В Санкт-Петербурге 26-летнего сотрудника склада на Коломяжском проспекте затянуло в тигельный пресс, травмы головы оказались смертельными. О трагедии сообщает Mash на Мойке.

Станок, который стал причиной смерти сотрудника склада. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На оборудовании работник должен был заниматься вырубкой, высечкой, перфорацией и горячим тиснением фольгой. Предприятие занималось производством коробок. Однако мужчина не справился со станком и его голову зажало прессом, пострадавший скончался. СК инициировал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, погибший не был устроен официально, в Петербург он приехал из соседней страны. По словам работодателя, сотрудник якобы начал работать на станке по собственной инициативе, хотя всё ещё находился на стадии инструктажа.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. ЧП произошло при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании.

Авторы Татьяна Миссуми