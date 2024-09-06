В ГД предложили полностью запретить хоррор-квесты после ЧП в башкирском «доме кукольщика»

В Следственный комитет РФ направлено предложение о полном запрете организации и проведения хоррор-квестов в России. Автором инициативы выступил депутат Сергей Колунов.

Парламентарий обратил внимание на недавнее происшествие в Стерлитамаке республики Башкортостан, где три участника хоррор-квеста случайно выпали со второго этажа. Испугавшись актёра с электрошокером, молодые люди прижались к стеклу, после чего рама выпала вместе с ними. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Депутат считает, что организация взрослых квестов не имеет чёткой регуляции, что препятствует контролю за подобными мероприятиями. Так, например, если при прохождении квеста посетители получат травмы средней степени тяжести, работникам квестов сложнее предъявить обвинения, ведь они руководствуются только общими нормами по охране труда, СанПиНа и пожарной безопасности.

Колунов также заметил, что за последние несколько лет зафиксировано более девяти тысяч нарушений при проведении подобных квестов. При этом в данный момент ведётся расследование по более чем 30 делам.

«Большинство летальных исходов и травм отмечается именно при проведении так называемых «хоррор квестов», которые представляют собой специальный парк или иное закрытое пространство, где участникам предстоит решить определённую головоломку. Они организуются, как правило, в тёмном помещении, куда не проникает свет, создавая атмосферу напряжения, а игроки подвергаются различным физическим воздействиям», — приводит текст обращения РИА «Новости».