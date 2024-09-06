В ГД предложили полностью запретить хоррор-квесты после ЧП в башкирском «доме кукольщика»
Депутат Колунов предложил полностью запретить хоррор-квесты после ЧП в Башкирии
В Следственный комитет РФ направлено предложение о полном запрете организации и проведения хоррор-квестов в России. Автором инициативы выступил депутат Сергей Колунов.
Парламентарий обратил внимание на недавнее происшествие в Стерлитамаке республики Башкортостан, где три участника хоррор-квеста случайно выпали со второго этажа. Испугавшись актёра с электрошокером, молодые люди прижались к стеклу, после чего рама выпала вместе с ними. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Депутат считает, что организация взрослых квестов не имеет чёткой регуляции, что препятствует контролю за подобными мероприятиями. Так, например, если при прохождении квеста посетители получат травмы средней степени тяжести, работникам квестов сложнее предъявить обвинения, ведь они руководствуются только общими нормами по охране труда, СанПиНа и пожарной безопасности.
Колунов также заметил, что за последние несколько лет зафиксировано более девяти тысяч нарушений при проведении подобных квестов. При этом в данный момент ведётся расследование по более чем 30 делам.
«Большинство летальных исходов и травм отмечается именно при проведении так называемых «хоррор квестов», которые представляют собой специальный парк или иное закрытое пространство, где участникам предстоит решить определённую головоломку. Они организуются, как правило, в тёмном помещении, куда не проникает свет, создавая атмосферу напряжения, а игроки подвергаются различным физическим воздействиям», — приводит текст обращения РИА «Новости».
Напомним, ранее три участника хоррор-квеста «Дитя тьмы 2. Дом кукольщика» в Башкирии случайно выпали со второго этажа. Оказалось, что актёр загнал студентов к окну электрошокером. Те, испугавшись, облокотились на стекло, после чего рама выпала вместе с ними. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По словам одного из пострадавших, участники квеста думали, что полёт из окна — это часть задания.
За последние месяцы инцидент в Башкирии далеко не самый громкий. О том, что хоррор-квесты непременно следует запретить Колунов заявлял ещё после трагедии в Махачкале. Напомним, тогда в квест-руме «Дом ужасов» произошёл пожар прямо во время мероприятия, в котором участвовали две пары. Возгорание началось после того, как сотрудник поджёг перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти, а обе девушки скончались.
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