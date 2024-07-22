В Госдуме требуют немедленно запретить хоррор-квесты после трагедии в Махачкале

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить опасные и страшные квесты, где главная задача — выжить. Об этом он сказал в комментарии 360.ru после новостей о погибших девушках в Махачкале.

Парламентарий отметил, что на подобных "игрищах" участников часто избивают, сильно пугают, запирают в комнатах, закрывая двери и окна. Также посетителей привязывают или прикрепляют к чему-либо без возможности выбраться самостоятельно. По его оценке, просто недопустимо сажать людей в клетку за их же деньги.

"Всё это наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей, а порой и вовсе лишает их жизни. Главный вопрос: сколько ещё человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно", — подчеркнул Колунов.

По поводу ситуации также высказался председатель Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин. Он отметил, что сегодня как никогда важно наличие закона для регулирования деятельности квестов.

"Ни в Уголовном кодексе, ни в Административном кодексе не прописано, что такое квест. С точки зрения уголовного права — это умысел двух и более лиц о предоставлении услуг населению, заведомо опасных для жизни... Мне до сих пор непонятно, какой тип требований предъявляют к аниматорам, которые проводят эти испытания для совершенно неподготовленных людей", — рассказал Аничкин в беседе с RT.

Он также объяснил, что не против существования квестов. Главное, чтобы был закон, в котором чётко пропишут и урегулируют данное развлечение.