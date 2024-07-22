Без наручников и клеток: В Госдуме предложили ужесточить требования к хоррор-квестам

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов считает, что игровые квесты должны проверяться сотрудниками Роспотребнадзора и МЧС на предмет обеспечения безопасности. Об этом он сказал в беседе с Life.ru, комментируя гибель двух девушек в "Доме ужасов" в Махачкале.

"Необходимо ввести обязательную регистрацию? и пусть Роспотребнадзор будет основной организацией, которая станет проверять хотя бы базовые вещи, что в наручники заковывать нельзя, завязывать глаза нельзя и т.д. Или МЧС. Вот две организации, которые должны этим заниматься", — пояснил Свинцов.

Напомним, в Махачкале в квест-руме "Дом ужасов" произошёл пожар прямо во время мероприятия, в котором участвовали две пары. Возгорание началось после того, как сотрудник поджёг перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти. А обе девушки скончались, им было 19 и 25 лет. У организаторов был всего один сценарий. И каждый раз гостей заковывали в кресла и сажали в клетки. Задача была выбраться.