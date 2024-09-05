Выбрали режим «хардкор»: Пострадавший на хоррор-квесте в Башкирии рассказал, что его били электрошокером
Пострадавший на хоррор-квесте в Башкирии заявил, что его били электрошокером
Пострадавший на квесте в Башкирии студент Элмин. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Студентов, пострадавших на хоррор-квесте в Стерлитамаке (Башкирия), били электрошокером, рассказал один из них SHOT ПРОВЕРКЕ. По его словам, никто из ребят не просил о такой «услуге».
Пострадавший на квесте в Башкирии студент Элмин рассказал свою версию случившегося. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Как пишет телеграм-канал, 21-летний Элмин, который после квеста попал в больницу с сотрясением мозга, учится в БашГУ и является профессиональным дзюдоистом. Раньше молодой человек выступал за Башкирию на соревнованиях по Приволжскому федеральному округу. Теперь спортивная карьера находится у парня под угрозой из-за полученных травм, ему предстоит долгая реабилитация.
Рана студента, пострадавшего на квесте в Башкирии. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Элмин добавил, что его компанию пугали и били шокером, когда он прислонился к картонке и вывалился из окна. После ударов током спортсмен потерял сознание и много крови, а в его тело попало несколько осколков стекла. При этом владелец заведения утверждает, что при режиме «хардкор» электрошокер якобы используют только для запугивания.
«Мы выбрали режим хардкор. Актёр был с шокером, он мог нас трогать и попадал в меня. Понятное дело, боль была неприятная, и никто больше не хотел получать удар шокером», — отметил Элмин.
Пострадавший на квесте в Башкирии студент Элмин. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
В настоящее время пострадавший до сих пор испытывает адские боли, ему не помогают даже обезболивающие уколы. Элмин рассказал, что пытался договориться с владельцем квест-рума «Проект-фобия» о моральной компенсации на сумму два миллиона рублей. Тот замялся и сказал, что будет обращаться в суд. При этом хозяин квест-комнаты не отказался от вины и пообещал возместить ущерб.
Напомним, ранее три участника хоррор-квеста «Дитя тьмы 2. Дом кукольщика» в Башкирии случайно выпали со второго этажа. Оказалось, что актёр загнал студентов к окну электрошокером. Те, испугавшись, облокотились на стекло, после чего рама выпала вместе с ними. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По словам одного из пострадавших, участники квеста думали, что полёт из окна — это часть задания.