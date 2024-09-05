Выбрали режим «хардкор»: Пострадавший на хоррор-квесте в Башкирии рассказал, что его били электрошокером

Студентов, пострадавших на хоррор-квесте в Стерлитамаке (Башкирия), били электрошокером, рассказал один из них SHOT ПРОВЕРКЕ. По его словам, никто из ребят не просил о такой «услуге».

Пострадавший на квесте в Башкирии студент Элмин рассказал свою версию случившегося. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как пишет телеграм-канал, 21-летний Элмин, который после квеста попал в больницу с сотрясением мозга, учится в БашГУ и является профессиональным дзюдоистом. Раньше молодой человек выступал за Башкирию на соревнованиях по Приволжскому федеральному округу. Теперь спортивная карьера находится у парня под угрозой из-за полученных травм, ему предстоит долгая реабилитация.

Рана студента, пострадавшего на квесте в Башкирии. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Элмин добавил, что его компанию пугали и били шокером, когда он прислонился к картонке и вывалился из окна. После ударов током спортсмен потерял сознание и много крови, а в его тело попало несколько осколков стекла. При этом владелец заведения утверждает, что при режиме «хардкор» электрошокер якобы используют только для запугивания.

«Мы выбрали режим хардкор. Актёр был с шокером, он мог нас трогать и попадал в меня. Понятное дело, боль была неприятная, и никто больше не хотел получать удар шокером», — отметил Элмин.

Пострадавший на квесте в Башкирии студент Элмин. Фото © SHOT ПРОВЕРКА