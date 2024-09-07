ВСУ ударили по детской больнице в Горловке запрещённым оружием, уже известно о 6 раненых
Мэр Приходько: Шесть жителей ранены при обстреле ВСУ больницы в Горловке
Шесть мирных жителей Горловки в ДНР пострадали от обстрела ВСУ. Украинские войска ударили по городу с использованием кассетных боеприпасов, сообщил телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
По его словам, прилёт был в центре города. Под удар запрещённым оружием попала детская больница.
«6 мирных горловчан получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооруженной агрессии», — написал он и уточнил, что среди раненых несовершеннолетняя девочка.
Ранее сегодня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские войска сбросили две управляемые авиационные бомбы в приграничье региона. Оба снаряда были уничтожены российскими средствами ПВО.
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