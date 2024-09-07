Иностранный легион и бригады ВСУ потеряли 800 бойцов за день в «российской мясорубке‎» Российские войска ликвидировали до 810 солдат ВСУ и бойцов Иностранного легиона 7 сентября, 10:12 Солдаты ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru/

Российская группировка «Юг» за минувшие сутки уничтожила до 810 солдат украинской армии, в том числе под удар ВС РФ попали отряды Иностранного легиона и 13 бригад ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России, подчеркнув, что наши бойцы продолжают наступление и вклиниваются во вражескую оборону.

«ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, самоходную пушку «Пион» калибра 203 мм, две гаубицы М198 калибра 155 мм производства США, два орудия Д-20 калибра 152 мм, четыре гаубицы Д-30 калибра 122 мм, две гаубицы М119 калибра 105 мм производства США и полевой склад боеприпасов», — отметили в министерстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 сентября четыре украинских БПЛА самолётного типа были уничтожены силами ПВО над Курской и Белгородской областями.

Авторы Татьяна Миссуми