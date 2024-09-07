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В Киргизии разъяснили новый порядок платежей для зарубежного бизнеса

Министр экономики Киргизии Амангельдиев: Платежи будут проводиться, но по-новому

7 сентября, 11:00
Киргизия изменила порядок банковских платежей. Обложка © freepik / jannoon028

Киргизия изменила порядок банковских платежей. Обложка © freepik / jannoon028

В Киргизии власти утвердили новый порядок проведения платежей ради того, чтобы сделать финансовые транзакции дешевле и прозрачнее. Так объяснил нововведение РИА «Новости» министр экономики страны Данияр Амангельдиев.

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», — пояснил он.

Чиновник напомнил, что киргизский Нацбанк принял решение запретить банкам страны на протяжении года принимать к исполнению платёжные поручения и проводить расчёты по сделкам, которые касаются продукции и услуг, поставляемых за рубеж, минуя территорию Киргизии. Амангельдиев отметил, что уже сформирована госкомпания для проведения соответствующих транзакций, где все операции будут дешевле банковских.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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