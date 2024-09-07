В Киргизии разъяснили новый порядок платежей для зарубежного бизнеса Министр экономики Киргизии Амангельдиев: Платежи будут проводиться, но по-новому 7 сентября, 11:00 Киргизия изменила порядок банковских платежей. Обложка © freepik / jannoon028

В Киргизии власти утвердили новый порядок проведения платежей ради того, чтобы сделать финансовые транзакции дешевле и прозрачнее. Так объяснил нововведение РИА «Новости» министр экономики страны Данияр Амангельдиев.

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», — пояснил он.

Чиновник напомнил, что киргизский Нацбанк принял решение запретить банкам страны на протяжении года принимать к исполнению платёжные поручения и проводить расчёты по сделкам, которые касаются продукции и услуг, поставляемых за рубеж, минуя территорию Киргизии. Амангельдиев отметил, что уже сформирована госкомпания для проведения соответствующих транзакций, где все операции будут дешевле банковских.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому банки других государств с 1 сентября 2024 года получают возможность открывать филиалы на территории России.

Авторы Татьяна Миссуми