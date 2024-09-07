Замёрзший ужас: В таянии ямальских ледников увидели угрозу для всего человечества
Учёный Киселёв: Таяние ледников на Ямале опасно болезнями и цунами
Ледники на Ямале продолжают таять, а это может вызывать изменение климата, огромные цунами и «воскрешение» древних болезней. Об этом предупредил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв.
«Разрушение линейных объектов: дорог, линий электропередачи, трубопроводов, которые проложены на этой территории. Также в этой многолетней мерзлоте сокрыто изрядное количество парниковых газов, которые способны спровоцировать глобальное потепление. <...> Обнажаются множество могильников: могут вылезти всякие «побеждённые» болезни и даже новые, никому не известные вирусы», — перечислил Киселёв в беседе с «Вечерней Москвой».
Учёный добавил, что ледники удерживают уровень воды в мировых океанах. А при деградации ледовых масс возможно усиление волн и даже цунами, хоть и не 20-метровые.
Недавно учёные предупредили, что таяния полярных льдов угрожают появлением разрушительных мегацунами. Высота волн может превысить 150 метров, что сопоставимо с 20-этажным домом. Они добавили, что за последние десять лет уровень Мирового океана поднялся на 3,8 сантиметра и, вероятно, этот процесс будет продолжаться.
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