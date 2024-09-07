Замёрзший ужас: В таянии ямальских ледников увидели угрозу для всего человечества

Ледники на Ямале продолжают таять, а это может вызывать изменение климата, огромные цунами и «воскрешение» древних болезней. Об этом предупредил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв.

«Разрушение линейных объектов: дорог, линий электропередачи, трубопроводов, которые проложены на этой территории. Также в этой многолетней мерзлоте сокрыто изрядное количество парниковых газов, которые способны спровоцировать глобальное потепление. <...> Обнажаются множество могильников: могут вылезти всякие «побеждённые» болезни и даже новые, никому не известные вирусы», — перечислил Киселёв в беседе с «Вечерней Москвой».

Учёный добавил, что ледники удерживают уровень воды в мировых океанах. А при деградации ледовых масс возможно усиление волн и даже цунами, хоть и не 20-метровые.