Губернатор Липецкой области Артамонов проголосовал на избирательном участке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в региональных выборах и выборах Совета депутатов Липецкого муниципального округа. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Проголосовал на выборах губернатора Липецкой области и выборах Совета депутатов Липецкого муниципального округа. Друзья, не оставайтесь в стороне. Голос каждого важен», — написал Артамонов.

Он также напомнил горожанам о том, что избирательные участки будут работать 7 и 8 сентября. Артамонов попросил жителей прийти и «выбрать будущее».

На пост губернатора области претендуют пять кандидатов — действующий губернатор Игорь Артамонов («Единая Россия)», индивидуальный предприниматель Полина Валентинова («Новые люди»), председатель комитета Липецкого областного совета депутатов по социальным вопросам Лариса Ксенофонтова и депутаты Липецкого облсовета Анатолий Емельянов и Юрий Логинов («Коммунисты России»).