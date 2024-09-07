Губернатор Липецкой области Артамонов проголосовал на избирательном участке
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в региональных выборах и выборах Совета депутатов Липецкого муниципального округа. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Проголосовал на выборах губернатора Липецкой области и выборах Совета депутатов Липецкого муниципального округа. Друзья, не оставайтесь в стороне. Голос каждого важен», — написал Артамонов.
Он также напомнил горожанам о том, что избирательные участки будут работать 7 и 8 сентября. Артамонов попросил жителей прийти и «выбрать будущее».
На пост губернатора области претендуют пять кандидатов — действующий губернатор Игорь Артамонов («Единая Россия)», индивидуальный предприниматель Полина Валентинова («Новые люди»), председатель комитета Липецкого областного совета депутатов по социальным вопросам Лариса Ксенофонтова и депутаты Липецкого облсовета Анатолий Емельянов и Юрий Логинов («Коммунисты России»).
Ранее на выборах проголосовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он один из первых пришёл на избирательный участок 7 сентября. Владимиров поблагодарил сотрудников за работу и безопасность и попросил жителей не оставаться в стороне и сделать свой выбор.
Telegram / Игорь Артамонов