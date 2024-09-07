Губернатор Ставропольского края одним из первых проголосовал на выборах

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах главы региона. Он одним из первых пришёл 7 сентября на избирательный участок.

Губернатор Ставрополья Владимиров офлайн проголосовал на выборах главы региона. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

«Вот мой избирательный участок. Хочу огромное спасибо сказать всем членам участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий за организацию выборов. Казалось бы, выходной, а люди работают. Огромное спасибо! Вот все вместе голосуем», — сказал губернатор Ставропольского края на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Владимиров поблагодарил всех сотрудников за труд и работу, которую они продолжают выполнять даже в выходной. Губернатор также оценил безопасность и комфорт, который организовали для ставропольцев на трёхдневном голосовании.

«Проголосовал на выборах губернатора Ставропольского края. Избирательные участки работают сегодня и завтра с 8 утра до 8 вечера. Приходите на выборы», — написал губернатор.

На выборах губернатора Ставропольского края зарегистрировано пять кандидатов: действующий губернатор Владимир Владимиров («Единая Россия»), президент краевой Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец («Новые люди»), зампред регионального парламента Александр Кузьмин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!»), первый зампред регионального парламента Виктор Гончаров (КПРФ) и координатор регионального отделения ЛДПР Александр Люшин. По итогам первого дня голосования явка составила 23,44%.