Губернатор Ставропольского края одним из первых проголосовал на выборах
Губернатор Ставрополья Владимиров офлайн проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах главы региона. Он одним из первых пришёл 7 сентября на избирательный участок.
Губернатор Ставрополья Владимиров офлайн проголосовал на выборах главы региона. Видео © Telegram / Владимир Владимиров
«Вот мой избирательный участок. Хочу огромное спасибо сказать всем членам участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий за организацию выборов. Казалось бы, выходной, а люди работают. Огромное спасибо! Вот все вместе голосуем», — сказал губернатор Ставропольского края на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Владимиров поблагодарил всех сотрудников за труд и работу, которую они продолжают выполнять даже в выходной. Губернатор также оценил безопасность и комфорт, который организовали для ставропольцев на трёхдневном голосовании.
«Проголосовал на выборах губернатора Ставропольского края. Избирательные участки работают сегодня и завтра с 8 утра до 8 вечера. Приходите на выборы», — написал губернатор.
На выборах губернатора Ставропольского края зарегистрировано пять кандидатов: действующий губернатор Владимир Владимиров («Единая Россия»), президент краевой Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец («Новые люди»), зампред регионального парламента Александр Кузьмин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!»), первый зампред регионального парламента Виктор Гончаров (КПРФ) и координатор регионального отделения ЛДПР Александр Люшин. По итогам первого дня голосования явка составила 23,44%.
Напомним, с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Россияне избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. На московских выборах уже более двух миллионов человек отдали свой голос за кандидатов. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме.
Telegram / Владимир Владимиров