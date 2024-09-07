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7 сентября, 11:44

Резервы 10 бригад ВСУ в Сумщине не пережили смертоносный налёт российской авиации

Авиация и ракетные войска РФ ударили по резервам 10 бригад ВСУ в Сумской области

Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские самолёты и ракетные войска сравняли с землёй резервные подразделения ВСУ в Сумской области, откуда Киев стягивал подкрепление в Курскую область. Об ударах за 6 сентября отчиталось Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах Алексеевки, Белополья, Бояро-Лежаче, Владимировки, Глухова, Краснополья, Сумов, Хотени и Ямполья», – доложили в МО РФ.

Согласно сводке, ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий в Курской области. Также враг лишился 155 мм американской гаубицы М777, 9 автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы. Всего с 6 августа ВСУ потеряли под Курском почти 11 тысяч военных.

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Андрей Бражников
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