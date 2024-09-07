Буданов похвастался дронами ВСУ с дальностью полёта в 1,8 тысячи км

У киевского режима есть боевые беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 километров. С таким заявлением выступил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* в своих соцсетях.

«Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности, представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты на расстоянии до 1800 километров», — говорит Буданов*.

Помимо того, главный разведчик поздравил сограждан с Днём военной разведки. На Украине его впервые отметили 7 сентября 2022 года.

Напомним, что ВС России в течение последних суток нанесли удар по цехам, где производились компоненты для новых украинских беспилотников «Паляница» и оперативно-тактических ракет «Гром-2». Также были поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения и инфраструктура военного аэродрома.