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7 сентября, 12:09

Буданов похвастался дронами ВСУ с дальностью полёта в 1,8 тысячи км

У киевского режима есть боевые беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 километров. С таким заявлением выступил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* в своих соцсетях.

«Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности, представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты на расстоянии до 1800 километров», — говорит Буданов*.

Помимо того, главный разведчик поздравил сограждан с Днём военной разведки. На Украине его впервые отметили 7 сентября 2022 года.

Появилось видео с «‎ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины
Появилось видео с «‎ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины

Напомним, что ВС России в течение последних суток нанесли удар по цехам, где производились компоненты для новых украинских беспилотников «Паляница» и оперативно-тактических ракет «Гром-2». Также были поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения и инфраструктура военного аэродрома.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николай Рюмин
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