Туриста с инфарктом пришлось снимать краном с вершины Пизанской башни

В Италии турист из Шри-Ланки схватил инфаркт на самой вершине Пизанской башни. О происшествии пишет издание La Nazione.

45-летнему мужчине сперва оказали первую медицинскую помощь на месте, а потом уже спустили вниз на несколько этажей, где передали спасателям, подогнавших автокран. После этого пострадавшего госпитализировали.

Медики стабилизировали состояние пострадавшего. Пока что он продолжает оставаться под присмотром врачей.