Туриста с инфарктом пришлось снимать краном с вершины Пизанской башни
У туриста из Шри-Ланки случился инфаркт на вершине Пизанской башни
В Италии турист из Шри-Ланки схватил инфаркт на самой вершине Пизанской башни. О происшествии пишет издание La Nazione.
45-летнему мужчине сперва оказали первую медицинскую помощь на месте, а потом уже спустили вниз на несколько этажей, где передали спасателям, подогнавших автокран. После этого пострадавшего госпитализировали.
Медики стабилизировали состояние пострадавшего. Пока что он продолжает оставаться под присмотром врачей.
Ранее Life.ru рассказывал о том как в Новосибирске экстренно госпитализировали 18-летнего парня с инфарктом. Врачи пояснили, что у него забились артерии. Пациент испытал сердечный приступ впервые. Объясняется нетипичный для такого юного возраста недуг генетической особенностью — наследственно обусловленной гиперхолестеринемией.
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