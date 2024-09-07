ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 11:54

Туриста с инфарктом пришлось снимать краном с вершины Пизанской башни

У туриста из Шри-Ланки случился инфаркт на вершине Пизанской башни

В Италии турист из Шри-Ланки схватил инфаркт на самой вершине Пизанской башни. О происшествии пишет издание La Nazione.

45-летнему мужчине сперва оказали первую медицинскую помощь на месте, а потом уже спустили вниз на несколько этажей, где передали спасателям, подогнавших автокран. После этого пострадавшего госпитализировали.

Медики стабилизировали состояние пострадавшего. Пока что он продолжает оставаться под присмотром врачей.

В Якутии Ан-2 с дрифтом приземлился в метрах от накрытого стола и туристов
В Якутии Ан-2 с дрифтом приземлился в метрах от накрытого стола и туристов

Ранее Life.ru рассказывал о том как в Новосибирске экстренно госпитализировали 18-летнего парня с инфарктом. Врачи пояснили, что у него забились артерии. Пациент испытал сердечный приступ впервые. Объясняется нетипичный для такого юного возраста недуг генетической особенностью — наследственно обусловленной гиперхолестеринемией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров