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7 сентября, 13:56

Пьяная горе-мамаша с ребёнком в коляске просила на бутылку и хвасталась пятой точкой в Казани

Mash Iptash: Пьяная женщина с ребёнком в коляске попрошайничала в Казани

Пьяная горе-мамаша босиком гуляла с маленькой дочкой в Казани. Увидев её шоу у алкомаркета, очевидцы вызвали полицию, опасаясь за жизнь и здоровье ребёнка, передаёт Mash Iptash.

Пьяная женщина с ребёнком в коляске попрошайничала в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

Девушки, которые заметили пьяную вдрызг женщину на улице Амирхана, рассказали, что та обращалась с малышкой, как с игрушкой. По их словам ребёнка вытаскивали из коляски, трясли, оставляли без надзора. Кроме того, в 15-градусную погоду на девочке не было носков.

После звонка в полицию женщина поспешила удалиться, однако неравнодушные жительницы Казани последовали за ней. Горе-мамаша убегая, просила у прохожих сигареты и денег на спиртное, а также хвасталась своей пятой точной, обзывая своих преследователей «жирными». Сотрудники, по словам очевидцев, приехали только через час, хотя отдел рядом. По итогу полицейские посадили барышню с ребёнком в скорую, чтобы довезти до дома, и сказали, что писать заявление уже незачем, так как информацию передали в органы опеки. При этом, как пишет телеграм-канал, сегодня оказалось, что сообщений в опеку не поступало.

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Ранее Life.ru сообщал, что мёртвого младенца нашли в картонной коробке в шкафу в Джидинском районе Бурятии. По данным следствия, отец в состоянии алкогольного опьянения убил новорождённую дочь и попытался скрыть преступление, спрятав тело.

Обложка ©

Telegram / Mash Iptash

Александра Мышляева
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