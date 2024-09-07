Пьяная горе-мамаша с ребёнком в коляске просила на бутылку и хвасталась пятой точкой в Казани

Девушки, которые заметили пьяную вдрызг женщину на улице Амирхана, рассказали, что та обращалась с малышкой, как с игрушкой. По их словам ребёнка вытаскивали из коляски, трясли, оставляли без надзора. Кроме того, в 15-градусную погоду на девочке не было носков.

После звонка в полицию женщина поспешила удалиться, однако неравнодушные жительницы Казани последовали за ней. Горе-мамаша убегая, просила у прохожих сигареты и денег на спиртное, а также хвасталась своей пятой точной, обзывая своих преследователей «жирными». Сотрудники, по словам очевидцев, приехали только через час, хотя отдел рядом. По итогу полицейские посадили барышню с ребёнком в скорую, чтобы довезти до дома, и сказали, что писать заявление уже незачем, так как информацию передали в органы опеки. При этом, как пишет телеграм-канал, сегодня оказалось, что сообщений в опеку не поступало.