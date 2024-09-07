В Петербурге мужчина упал в Мойку замертво из-за сердечного приступа
СМИ: В Петербурге мужчина погиб, упав в Мойку из-за инфаркта
В Петербурге 46-летний мужчина умер из-за инфаркта и упал в реку Мойку. Об этом сообщает новостной портал 78.ru.
По информации издания, погибший хотел проверить исправность водяного насоса. В один момент его состояние резко ухудшилось и он упал в реку. Позже его нашли мёртвым возле дома №2 по набережной Мойки в СНТ «Садоводство Монетного двора».
Согласно предварительному заключению, причиной смерти стал именно инфаркт, а не утопление, но это предстоит подтвердить судмедэкспертизе. О трагедии сообщили сестре погибшего, которая рассказала, что тот страдал от сердечного недуга.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как у мужчины из Шри-Ланки произошёл сердечный приступ на вершине знаменитой Пизанской башни в одноимённом итальянском городе. Спасателям пришлось применить подъёмный кран, чтобы спасти туриста. Пострадавший был госпитализирован, врачи стабилизировали его состояние.
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