В Петербурге мужчина упал в Мойку замертво из-за сердечного приступа

В Петербурге 46-летний мужчина умер из-за инфаркта и упал в реку Мойку. Об этом сообщает новостной портал 78.ru.

По информации издания, погибший хотел проверить исправность водяного насоса. В один момент его состояние резко ухудшилось и он упал в реку. Позже его нашли мёртвым возле дома №2 по набережной Мойки в СНТ «Садоводство Монетного двора».

Согласно предварительному заключению, причиной смерти стал именно инфаркт, а не утопление, но это предстоит подтвердить судмедэкспертизе. О трагедии сообщили сестре погибшего, которая рассказала, что тот страдал от сердечного недуга.