Женщина в Румынии годами подпирала дверь самородком янтаря стоимостью €1 млн

Пенсионерка из Румынии десять лет подпирала дверь одним из крупнейших известных на сегодняшний день самородков янтаря в мире, стоимостью в 1 миллион евро. Об интересном случае рассказывает издание G4media.ro.

Старушка обнаружила 3,5 килограммовый камень у ручья в деревне Кольцы и забрала для бытовых нужд. Однажды дом женщины ограбили, но даже злоумышленники не догадались утащить янтарь.

Реальную стоимость камня выяснили лишь когда он перешёл по наследству родственникам. Они задумались о ценности подарка и обратились к экспертам. Когда узнали цену, просто решили продать находку румынскому государству, и тот попал в каталог как национальное достояние. Возраст самородка составляет примерно от 38,5 до 70 миллионов лет.