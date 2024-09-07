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7 сентября, 12:30

Женщина в Румынии годами подпирала дверь самородком янтаря стоимостью €1 млн

Пенсионерка из Румынии десять лет подпирала дверь одним из крупнейших известных на сегодняшний день самородков янтаря в мире, стоимостью в 1 миллион евро. Об интересном случае рассказывает издание G4media.ro.

Старушка обнаружила 3,5 килограммовый камень у ручья в деревне Кольцы и забрала для бытовых нужд. Однажды дом женщины ограбили, но даже злоумышленники не догадались утащить янтарь.

Реальную стоимость камня выяснили лишь когда он перешёл по наследству родственникам. Они задумались о ценности подарка и обратились к экспертам. Когда узнали цену, просто решили продать находку румынскому государству, и тот попал в каталог как национальное достояние. Возраст самородка составляет примерно от 38,5 до 70 миллионов лет.

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Недавно в Калининграде сотрудник Музея янтаря обнаружил новый род и вид древней осы. Найденное насекомое назвали Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения". Она оказалась более развитой, чем современные собратья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Audrius Merfeldas

Николай Рюмин
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