Член СПЧ Александр Брод посетил Штаб наблюдателей в Курской области

Штаб наблюдателей на губернаторских выборах в Курской области посетил член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он оценил уровень организации избирательного процесса в регионе.



«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся регион, я считаю, что избирательный процесс организован в соответствии со всеми требованиями закона. И с учётом особенностей, то есть особый акцент на безопасность граждан, на доступность волеизъявления», — сказал Брод на брифинге.

Член СПЧ высоко оценил уровень подготовки избирательной системы к выборам в Курской области, отметив, что созданы участки и в пунктах временного размещения. Все участки в регионе оборудованы камерами видеонаблюдения. За происходящим можно следить как в реальном времени, так и отмотать на нужный момент. Брод обратил внимание и на то, что регион активно пользуется дистанционным электронным голосованием.