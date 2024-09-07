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Регион
7 сентября, 13:42

Член СПЧ Александр Брод посетил Штаб наблюдателей в Курской области

Александр Брод в Курской области. Обложка © Telegram / Сейм: новости Курской области

Александр Брод в Курской области. Обложка © Telegram / Сейм: новости Курской области

Штаб наблюдателей на губернаторских выборах в Курской области посетил член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он оценил уровень организации избирательного процесса в регионе.

«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся регион, я считаю, что избирательный процесс организован в соответствии со всеми требованиями закона. И с учётом особенностей, то есть особый акцент на безопасность граждан, на доступность волеизъявления», — сказал Брод на брифинге.

Член СПЧ высоко оценил уровень подготовки избирательной системы к выборам в Курской области, отметив, что созданы участки и в пунктах временного размещения. Все участки в регионе оборудованы камерами видеонаблюдения. За происходящим можно следить как в реальном времени, так и отмотать на нужный момент. Брод обратил внимание и на то, что регион активно пользуется дистанционным электронным голосованием.

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Также Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал, что за два дня выборов администрации удалось выявить несколько фейков, которые были вброшены в ряде регионов. Вбросы использовались украинскими спецслужбами во время президентских выборов, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

Николай Рюмин
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