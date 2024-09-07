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7 сентября, 14:13

ЦРУ и Ми-6 испугались «беспрецедентных угроз» из России и Китая

FT: Главы ЦРУ и Ми-6 заявили о «беспрецедентном наборе угроз» от России и Китая

Америка и Великобритания сталкиваются с «беспрецедентными угрозами» из России и Китая. С таким заявлением выступили директор американского ЦРУ Уильям Бёрнс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур. Они высказались на эту тему в статье для издания Financial Times.

«Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз», — говорится в публикации глав разведок.

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Бёрнс и Мур добавили, что ЦРУ и Ми-6 «противостоят» России и пытаются предотвратить деятельность, которую российские спецслужбы якобы осуществляют в Европе, «направляя на это значительные средства».

Ранее в ГД жёстко ответили лидеру Тайваня, который "открыл свой вонючий рот", чтобы рассорить Россию и Китай. По мнению парламентариев, такие заявления делаются по «методичке» США с целью внести раздор в крепкие отношения Москвы и Пекина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gil C

Наталья Афонина
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