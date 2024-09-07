ЦРУ и Ми-6 испугались «беспрецедентных угроз» из России и Китая

Америка и Великобритания сталкиваются с «беспрецедентными угрозами» из России и Китая. С таким заявлением выступили директор американского ЦРУ Уильям Бёрнс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур. Они высказались на эту тему в статье для издания Financial Times.

«Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз», — говорится в публикации глав разведок.

Бёрнс и Мур добавили, что ЦРУ и Ми-6 «противостоят» России и пытаются предотвратить деятельность, которую российские спецслужбы якобы осуществляют в Европе, «направляя на это значительные средства».