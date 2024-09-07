Западные партнёры подготовили для Украины незавидную участь затонувшего парохода «Титаник». С таким сравнением выступил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что США и Битания подталкивают "богатых европейских персон" в сторону Украины, чтобы и их государства пошли ко дну. В итоге, сине-жёлтый корабль стремительно несётся на айсберг, добавил он. Парламентарий уверен, дабы угодить англосаксам, европейские элиты готовы тратить деньги налогоплательщиков на ВСУ и вводить «самоубийственные санкции против России».