«За штурвалом пустоголовый юнга»: В Госдуме предрекли Украине участь «Титаника»
Депутат ГД Шеремет: Украине на Западе организовали участь парохода "Титаник"
Западные партнёры подготовили для Украины незавидную участь затонувшего парохода «Титаник». С таким сравнением выступил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».
«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал Шеремет.
Депутат отметил, что США и Битания подталкивают "богатых европейских персон" в сторону Украины, чтобы и их государства пошли ко дну. В итоге, сине-жёлтый корабль стремительно несётся на айсберг, добавил он. Парламентарий уверен, дабы угодить англосаксам, европейские элиты готовы тратить деньги налогоплательщиков на ВСУ и вводить «самоубийственные санкции против России».
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия верит в возможность наладить отношения с Америкой. Однажды наступит время, когда Штаты не будут жертвовать партнёрством в угоду решения своих внутренних проблем за счёт РФ, считают в Кремле.
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