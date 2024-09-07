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7 сентября, 14:56

«За штурвалом пустоголовый юнга»: В Госдуме предрекли Украине участь «Титаника»

Депутат ГД Шеремет: Украине на Западе организовали участь парохода "Титаник"

Западные партнёры подготовили для Украины незавидную участь затонувшего парохода «Титаник». С таким сравнением выступил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что США и Битания подталкивают "богатых европейских персон" в сторону Украины, чтобы и их государства пошли ко дну. В итоге, сине-жёлтый корабль стремительно несётся на айсберг, добавил он. Парламентарий уверен, дабы угодить англосаксам, европейские элиты готовы тратить деньги налогоплательщиков на ВСУ и вводить «самоубийственные санкции против России».

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А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия верит в возможность наладить отношения с Америкой. Однажды наступит время, когда Штаты не будут жертвовать партнёрством в угоду решения своих внутренних проблем за счёт РФ, считают в Кремле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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