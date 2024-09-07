Движение поездов остановилось в центре ФРГ из-за сбоя на железной дороге

В центре Германии произошёл массовый железнодорожный сбой, что привело к нарушению движения. Об этом сообщает концерн Deutsche Bahn.

«Сбой в ИТ-системе в значительной степени нарушил железнодорожное сообщение в центре Германии», — отмечается в заявлении компании.

На данный момент компания Deutsche Bahn пытается оперативно решить вопрос и «прилагает все силы для устранения» проблемы. Сейчас в ФРГ нет движения региональных поездов и городских электричек в оживлённом регионе Рейн-Майн.