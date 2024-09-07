Движение поездов остановилось в центре ФРГ из-за сбоя на железной дороге
В центре Германии произошёл массовый железнодорожный сбой, что привело к нарушению движения. Об этом сообщает концерн Deutsche Bahn.
«Сбой в ИТ-системе в значительной степени нарушил железнодорожное сообщение в центре Германии», — отмечается в заявлении компании.
На данный момент компания Deutsche Bahn пытается оперативно решить вопрос и «прилагает все силы для устранения» проблемы. Сейчас в ФРГ нет движения региональных поездов и городских электричек в оживлённом регионе Рейн-Майн.
Ранее подобная ситуация происходила в Париже. В день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть». Всего сбой затронул 800 тысяч пассажиров.
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