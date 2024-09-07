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Регион
7 сентября, 15:01

Движение поездов остановилось в центре ФРГ из-за сбоя на железной дороге

В центре Германии произошёл массовый железнодорожный сбой, что привело к нарушению движения. Об этом сообщает концерн Deutsche Bahn.

«Сбой в ИТ-системе в значительной степени нарушил железнодорожное сообщение в центре Германии», — отмечается в заявлении компании.

На данный момент компания Deutsche Bahn пытается оперативно решить вопрос и «прилагает все силы для устранения» проблемы. Сейчас в ФРГ нет движения региональных поездов и городских электричек в оживлённом регионе Рейн-Майн.

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Стало известно, кто может стоять за остановкой поездов по всему Парижу в день открытия Игр

Ранее подобная ситуация происходила в Париже. В день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть». Всего сбой затронул 800 тысяч пассажиров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ThePhotoFab

Наталья Афонина
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