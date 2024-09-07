Может повысить риск заражения: Врач развеяла пользу популярного средства от половых инфекций Врач Кожарина: Мирамистин после полового акта может повысить риск инфекции 7 сентября, 18:08 Влюблённая пара. Обложка © Freepik / lookstudio

Мирамистин и аналогичные ему наружные антисептики нельзя использовать после полового акта с целью защититься от возможных инфекций, подобные препараты никак не помогут, а лишь грозят увеличанием риска заражения. Об этом «Газете.ru» рассказала гинеколог Ирина Кожарина.

«Смыть патогены не получится, так как они не просто сидят на слизистых. Например, гонококк прочно фиксируется на клетках специальными выростами (пилями) и протеинами. Последние даже могут вызывать невосприимчивость гонококка к антибактериальным препаратам», — пояснила медик.

Она добавила, что мирамистин только уничтожит полезные бактерии и сделает слизистую восприимчивой к любым видам заражения. Доктор напомнила, что полноценной защитой от инфекций является барьерный способ предохранения — презервативы для мужчин, латексные салфетки для орального секса. Также, по её словам, можно прибегнуть к вакцинации, в частности прививка не даст заболеть гепатитом В или ВИЧ.

Кожарина отметила, что зачастую передающие половым путём болезни протекают без видимых симптомов, поэтому важно периодически сдавать кровь на анализ и делать скрининг у гинеколога, чтобы вовремя начать лечение.

Ранее Life.ru писал, что люди склонны неосознанно выбирать партнёров, от которых у них могут родиться здоровые дети. В связи с этим мужчин чаще всего тянет к женщинам со стройной фигурой, здоровой кожей, гладким лицом и блестящими волосами.

Авторы Татьяна Миссуми