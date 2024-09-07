Адвокат объяснила, как продать ипотечную квартиру, которая всё ещё в залоге у банка

Иногда люди, которые взяли квартиру в ипотеку, сталкиваются с необходимостью продать эту жилплощадь, пока она всё ещё находится в залоге у кредитной организации. Для продажи такой недвижимости необходимо выполнить определённый ряд действий, развёрнуто об этом алгоритме рассказала адвокат Марина Голенкова.

«Любые сделки с ипотечной недвижимостью не представляются возможными без согласования с выдававшим ипотечный кредит банком. Поэтому первым делом надо обратиться в банк и выяснить, как происходит снятие обременения и как досрочно погасить долг по ипотеке. Далее надо определить, каким образом планируется продажа квартиры», — объяснила юрист в беседе с RG.ru.

Здесь есть два варианта: либо обязанности вносить ипотечные выплаты перейдут к покупателю, либо собственник квартиры погасит кредит на полученные от покупателя средства. При этом стоит учитывать, что не каждый покупатель квартиры готов участвовать в сделке с находящейся в залоге у банка недвижимостью, поэтому предупреждать об этом обстоятельстве необходимо заранее, подчеркнула эксперт.

Если желающий выкупить жильё отыскался, нужно будет получить одобрение банка или финансовой организации, выдававших ипотечные средства. Такой документ выдают в письменной форме и он в обязательном порядке принимается во внимание при проведении сделки, объяснила собеседница издания

После этого продавцу и покупателю остаётся заключить договор купли-продажи, который и придаёт юридическую силу переходу права собственности покупателю, если продавец при этом возвращает банку кредит. Во втором варианте, если ипотека не погашена, квартира достаётся покупателю вместе с обязательствами по выплате задолженности, подытожила Голенкова.