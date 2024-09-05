Путин не ожидает провала в строительстве жилья из-за отмены программ ипотеки
На фоне отмены льготных ипотечных программ ситуация с жилищным строительством должна остаться стабильной. Рынку оказывается поддержка за счёт льготных продуктов, в том числе программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Конечно, то, что закончилось действие льготной ипотеки — это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, льготной ИТ-ипотекой», — сказал он.
По словам главы государства, цель действий финансовых властей заключается в том, чтобы охладить этот рынок, не допустить перегрева и влияния на макроэкономические показатели.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, поручил сохранить ставки по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых. В конце декабря 2022 года эта программа была продлена до конца 2030 года, она предусматривает выдачу кредитов на покупку жилья под 2% семьям, живущим в ДФО и арктических регионах. Напомним, что программа льготной ипотеки под 8% завершилась 1 июля. Она действовала с апреля 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы.
Life.ru