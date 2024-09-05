Путин не ожидает провала в строительстве жилья из-за отмены программ ипотеки

На фоне отмены льготных ипотечных программ ситуация с жилищным строительством должна остаться стабильной. Рынку оказывается поддержка за счёт льготных продуктов, в том числе программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно, то, что закончилось действие льготной ипотеки — это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, льготной ИТ-ипотекой», — сказал он.

По словам главы государства, цель действий финансовых властей заключается в том, чтобы охладить этот рынок, не допустить перегрева и влияния на макроэкономические показатели.