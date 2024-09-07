Авиакомпания «ЮТэйр» опровергла сообщение о попытке посадки на строящейся ВПП

Авиакомпания «ЮТэйр» опровергла сообщения о том, что их борт едва не приземлился на строящуюся взлётно-посадочную полосу в Грозном. В пресс-службе заявили, что их самолёт не выполнял сегодня рейс из Антальи в Грозный.

«Воздушное судно с этим номером не выполняло сегодня рейс Анталья-Грозный. Самолёт, сегодня выполнявший данный рейс, произвёл штатную посадку без ухода на второй круг», — сказано в публикации компании.