Авиакомпания «ЮТэйр» опровергла сообщение о попытке посадки на строящейся ВПП
Авиакомпания «ЮТэйр» опровергла сообщения о том, что их борт едва не приземлился на строящуюся взлётно-посадочную полосу в Грозном. В пресс-службе заявили, что их самолёт не выполнял сегодня рейс из Антальи в Грозный.
«Воздушное судно с этим номером не выполняло сегодня рейс Анталья-Грозный. Самолёт, сегодня выполнявший данный рейс, произвёл штатную посадку без ухода на второй круг», — сказано в публикации компании.
Как уточнили в пресс-службе, опубликованное сегодня в Сети видео было снято в июне этого года. Экипаж тогда выполнял уход на второй круг в связи со сдвигом ветра, но и в тот раз приземление прошло штатно.
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